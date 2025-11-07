蘇起：兩岸和談已是台灣最後一條路了

前“國安會秘書長”蘇起。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）前“國安會秘書長”蘇起6日在一場座談會上指出，從歷史與現實角度來看，兩岸和談已是台灣“最後一條路”。他強調，台灣若無法以務實態度面對，最終將讓自己陷入“垃圾時間”，假裝過日子、等著大國決定命運；而若能跨黨派達成共識，透過民主程序開啟兩岸和談，則不僅能自救、避戰，也能替台灣寫下新篇章。



對外關係協會與政治大學外交系6日合辦“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會，邀請“辜汪會談”台方主要籌備者、前海基會副董事長邱進益主講。這場座談會由政大國際事務學院院長盧業中主持，對外關係協會會長、前“外交部長”林永樂致詞，另外邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、前陸委會主委夏立言和前海基會副秘書長李慶平等人與談。



蘇起在會中發言時回顧，兩岸互動中，真正進入談判的時間僅有16年，李登輝時期的1992至2000年、馬英九執政的2008至2016年，其餘60年皆無實質對話。他指出，這導致台灣社會對“談判”的概念極為陌生甚至恐懼，“在台灣講和談，都要頂著鋼盔來談”，反映出社會長期的心理抗拒。



他以務實角度分析談判過程，指出任何談判都須建立在三個要素之上，一是“願不願意談”、二是“有沒有誠意談”、其三是“由誰來負責談”。在兩岸關係上，這三點缺一不可。而更深層的決定因素，往往來自“大環境”。



蘇起表示，1992年時兩岸能坐下來談，是因為雙方都有動機。當時李登輝剛上任，急於展現政績、擺脫蔣經國的影響；而大陸則需要台灣的資金、技術與人才，希望藉此推進統一進程。雙方各有所求，形成談判的大環境。



他指出，馬英九時期兩岸關係改善，同樣源於前一階段陳水扁執政讓兩岸緊張、美國不安，因此兩岸恢復協商成為順勢而為的自然結果。反觀當前情勢，“台灣對大陸已經沒有吸引力，實力消長完全逆轉，大陸現在根本沒把台灣看在眼裡。”

