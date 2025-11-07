柯文哲想寫書　劉家榮：心繫台灣傳遞理念

民眾黨高雄市黨部主委、律師劉家榮。（中評社 資料照） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押一年後以新台幣7千萬元交保，近日傳出想要寫書引起討論。民眾黨高雄市黨部主委、律師劉家榮向中評社表示，柯文哲完全沒有參與黨務，但柯文哲曾說要當講師把想法傳承給年輕一輩，聯合政府也是防止一黨獨大走偏的選項，相信都會是民眾黨未來發想、發揮的議題。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾任屏東縣律師公會理事長。目前是民眾黨中評委、高雄市黨部主委。



柯文哲因京華城案遭羈押禁見長達一年，日前以新台幣7千萬元交保。柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書分享柯文哲有打算寫關於“國政治理”、“聯合政府”的書。陳佩琪覺得寫“我在獄中的364天”或“我的九個獄友”比較吸引人看，引起討論。



對此，劉家榮表示，第一，柯文哲一來要照顧身體，把生病的部分好好做修補；第二，柯文哲的精神狀況也須慢慢做恢復，因為已經不像原本那麼反應快速。第三，用寫書的方式訴諸文字，北檢也看的到，就不能去曲解。



至於陳佩琪覺得寫“我在獄中的364天”比較吸引人，劉家榮表示，因為一般人不了解被羈押在看守所裡面的實際情況，監所的人權真的很糟，沒有想像中那麼好，監所人員戒護壓也很大，這些都可能是社會問題。



劉家榮表示，而柯文哲表達想要寫“國政治理”、“聯合政府”的書，雖然陳珮琪笑稱可能沒人看，那也未必啦。防止偏聽、偏見、或一黨獨大走偏，聯合政府是一個選項。而“國政治理”，柯曾說想在“國家治理學院”當講師，把想法教授傳承給年輕一輩的人。



柯文哲寫書會帶來什麼影響？

