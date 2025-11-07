許懷聰：高市親美路線如走鋼索　終將修正

曾派駐日本的台灣退休外交官許懷聰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月7日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗上任後採取強烈親美姿態，曾派駐日本的台灣退休外交官許懷聰接受中評社訪問認為，高市早苗的親美路線就猶如走在鋼索邊緣，相當危險，他相信未來在日本內部壓力與國際現實環境下，高市早苗終將修正幾乎完全親美的路線，因為跟中國大陸對抗，對日本來說一點好處也沒有。



許懷聰，政治大學外交系碩士，曾任駐荷蘭副代表，亦曾派駐日本、菲律賓、斯里蘭卡、芬蘭等，2014年退休。



高市早苗日前在施政演說中，已宣布將提前在2027年度前，把包括日本海上保安廳預算在內的安全保障相關經費，以拉高至GDP（國內生產毛額）2％的目標。高市早苗後來和美國總統特朗普會面時也強調，等日本軍費達成GDP 2％目標後，日本仍將持續增加防務預算。



許懷聰表示，高市早苗想將日本軍費拉高到GDP 2％的行為，基本上已經違反日本憲法的精神，因為根據日本憲法規定，“日本放棄以武力解決國際爭端的權利，不保持軍隊及其他戰爭力量，也不承認國家的交戰權”，所以未來隨著日本不斷增加的國防預算，勢必會在日本國內會引起反彈。



他分析，高市早苗一昧地親美抗中是沒有意義，日中關係不好對日本一點好處也沒有，高市早苗的親美路線就猶如走在鋼索邊緣，相當危險，他相信未來在日本內部壓力與國際現實環境下，高市早苗終將修正幾乎完全親美的路線，因為日本不可能放棄中國大陸的龐大市場。



許懷聰指出，中國大陸早已不是吳下阿蒙，這是全球各國都必須去客觀面對的問題。高市早苗未來若堅持繼續走完全親美路線，不和中國往來，對中國來說根本沒差，因為中國有的是資源和時間可以跟日本慢慢耗，但日本相對來說反而沒有那麼多的資源與時間可以跟中國對抗。