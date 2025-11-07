雙城論壇12月25至27日舉行？北市府未證實

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／2025台北、上海雙城論壇原預計9月下旬舉辦，不過，因兩市要簽訂的技職交流、水治理合作備忘錄（MOU）卡關，導致舉辦時間延後。中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日表示，舉辦時間按照往例會落在年底。據瞭解，雙城論壇預計將在12月25日至27日在上海登場。台北市政府表示，行政細節目前還未定案，如果有確定會再向外界說明。



蔣萬安5日在議會專案報告時表示，中央已完成兩項MOU審核。台北市副市長林奕華說，其中水治理MOU已無問題，技職交流則仍在與上海方協調細節。至於論壇舉辦時間，蔣萬安則說“按照往例應在年底”。



《中時新聞網》報導，據瞭解，雙城論壇期程將訂在12月25日至27日，蔣萬安將於25日率市府團隊自台北出發到上海參加，26日論壇正式揭幕、27日台北團返台。



不具名台北市議員表示，雖然市府尚未正式通知論壇時間，但多位議員私下判斷應該就是這段時間，原因在於12月25日是行憲紀念日休假、27日周六議會休會，26日雖然有排定議會委員會但可協調延後，待雙城論壇結束後再開會。



對於論壇舉辦時間，台北市府未證實，僅表示市府對於雙城論壇一向是秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行，相關行政細節至今還未定案，如果有確定答案會再向外界說明。



陸委會副主委梁文傑6日表示，雙城論壇的兩份備忘錄，政府已審查完畢，如果這次沒有差異的話就不用再審查，需要審查的是行程部分。



