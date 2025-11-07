黃國昌戰新北市長　向柯報告與備位白委交接

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／2026新北市長選戰提前升溫，台灣民眾黨主席黃國昌6日面對新北藍白合作的進度，以“不會等待”作為回應。媒體報導，黃國昌日前再度私下與前民眾黨主席柯文哲見面時，表示已在跟後7席不分區“立委”交接，並說跟中國國民黨“立法院”團總召傅崐萁等人溝通順暢，不會因為他離開“立院”影響“國會”藍白合。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌爭取2026新北市長選舉動作頻頻，日前稱願跟國民黨共推最強人選，且不排斥比民調，姿態明顯放軟，誠意十足，也將難題丟給國民黨新任黨主席鄭麗文，且該議題勢必牽動兩黨未來在2028選舉合作。



面對民進黨人選已近乎底定，將徵召民進黨“立委”蘇巧慧參戰，但藍白在新北合作遲無進度，黃國昌6日以“按部就班往前進，我們不會等待”作為回應，並仍按照原本計劃，將於明年2月1日成立競選辦公室，地點據悉考慮在新北新莊，但尚未正式拍板定案。



不僅如此，據瞭解，黃國昌近日為政策議題與柯文哲討論時，柯文哲突提及，近期有各方人馬私下勸說“盼暫緩兩年條款”，且原因都稱是“怕黃國昌被政治追殺”，但柯文哲認為應延續過去定案的內容，加上黨代表大會也拍板通過，就不能失信於大家。



據悉，黃國昌也向柯文哲明確表達，自己對於新北市長選舉“並非開玩笑”，是真的有在做準備，認為自己最佳戰略位置就是投入新北選舉，且已在和準備遞補的7名民眾黨籍“立委”們交接工作，而跟國民黨“立院”黨團合作部分，“相信不管是跟國民黨團總召傅崐萁、黨團書記長羅智強、藍委王鴻薇等人都有良好溝通，不會因為我離開“立院”而有所改變。”