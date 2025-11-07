施正鋒：民進黨排斥中華　故宮文物會被索回

台北故宮博物院。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／大陸今年修訂文物保護法，明訂流失文物追索和國際間文物返還合作制度。東華大學退休教授施正鋒表示，民進黨若否定“中華民國”，更凸顯大陸代表“中華民國”的正當性，台北故宮文物都會被大陸討回去。



民進黨“立委”伍麗華昨日質詢時指出，北京故宮在百年活動中，頻頻出現“台北故宮文物終將回歸祖國”的論述，加上大陸3月修訂文物保護法加入“追討流失境外文物”，是否擔心對岸以此追討故宮文物。台北故宮院長蕭宗煌答覆表示，故宮文物是在“中華民國”合法政權的執政時代來到台灣，並登記為“中華民國”的財產，“殆無疑義”。



《中時新聞網》報導，施正鋒批評，民進黨政府只要提到大陸、中華等字樣，就好像腦袋被枷鎖上鎖，想盡辦法要排斥、對抗，一旦連我們自己都否定“中華民國”，這樣更凸顯大陸代表“中華民國”的正當性。屆時不只人民跟國家要回歸，連台灣的文物都會被大陸討回去，不然就會面臨被摧毀的命運。施正鋒認為，兩岸要維持互不隸屬的現況，台灣勢必要保留“中華民國”、“中華民國憲法”，自然“我方”的主體性、文化就能延續，也能降低兩岸掀起爭議的機率。



“不該只用台灣角度看待故宮”，台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰表示，故宮不是衹有台灣人的故宮，而是應向世界發揚中華文化，不該因為政權改變，導致政策沒有延續性。一旦政治力量介入，這是很悲哀的事情。執政當局要思考，如果因為國族認同跟歷史詮釋，一再陷入無限循環，將會喪失故宮保存中華文化的詮釋權，不樂見這種情況發生。