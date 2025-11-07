NCC人事案今投票表決　民眾黨團要全封殺

民眾黨團召開“請還給人民專業獨立的NCC”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）“立法院”今天將審查通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意案，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌7日表態，今天黨團一致決議，對於4位NCC委員被提名人，一致投下不同意票。



NCC委員自去年7月開始懸缺逾1年，“行政院”去年4月底曾提名翁柏宗等4人名單送“立法院”審議，但一直未通過。“行政院”於今年5月函請“立法院”撤回提名名單，並研擬新的提名名單。“行政院”今年7月再度提出NCC委員名單，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。



民眾黨團7日上午召開“請還給人民專業獨立的NCC”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成出席。



黃國昌表示，首先，針對卓榮泰惡意欺騙“立法院”、惡意拖延NCC被提名人名單，提出最嚴厲的譴責。卓榮泰一再欺騙“立法院”，什麼時候要出來道歉？還是對民進黨政府而言，死豬不怕滾水燙？



黃國昌說，卓榮泰大概是要把NCC當酬庸機關，提名一個不懂電信、不懂傳播的學者出來的小白兔當主委，顯然是要把蔣榮先當作橡皮圖章，還是比較好操控的魁儡？面對實質問題一問三不知，當什麼NCC主委？

