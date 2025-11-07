徐國勇批星非民主　方恩格：台星關係生變？

針對民進黨祕書長徐國勇5日談到新加坡有鞭刑，不是民主國家，方恩格驚訝徐的說法。（照：方恩格臉書） 中評社台北11月7日電／為遏止犯罪氾濫，新加坡國會於4日正式通過《刑事法（雜項修正）法案》，將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段，最重可判24下鞭刑。民進黨祕書長徐國勇昨日受訪時說“鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主的國家”。國際政治觀察家方恩格6日表示，台星關係生變嗎？



徐國勇5日談到詐騙問題時指出，“全世界詐騙都很多，台灣不是唯一的國家”，大家不要說台灣詐騙這麼多，真丟臉，但其實在犯罪學裡，台灣並不是犯罪率最高的國家。聯合國的網站顯示，台灣的犯罪率比日本低，可見台灣治安比日本好；而台灣治安在亞洲國家中只輸新加坡，因為新加坡有鞭刑，“但鞭刑是不符合人道，所以新加坡不是一個自由民主的國家，是一個半自由、半民主的國家，並不是完全自由民主的國家”。



方恩格昨天發文驚呼，“台星關係生變嗎？”他一直認為黃循財總理早晚會取消新加坡軍隊來台灣訓練的“星光計劃”，但在最近台灣“外交部”和民進黨祕書長分別批評新加坡情況之下，黃會加速嗎？



他另提到，其實，過去“外交部”也沒有說在民主方面台星有密切交流，衹有說雙邊在經貿、教育、觀光及文化等領域交流密切。揶揄“所以執政黨祕書長說新加坡不是一個完全自由民主的國家，或許不會影響雙邊交流。”