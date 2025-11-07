國民黨找Rapper管新媒體　王安國經歷

國民黨文傳會新媒體部主任王安國。（照片：王安國臉書） 中評社台北11月7日電／中國國民黨6日發布新一波人事案，其中文傳會新媒體部主任由“Rapper”音樂製作人王安國接任，也讓外界好奇他的身分。而他過去的相關作品也曝光，包括作詞、作曲、錄音、混音等都曾參與，十分有才華。



王安國的社群平台，IG和臉書分別擁有超過2000人及4000人追蹤，曾從事保險業務員，自我介紹寫道，“自稱Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人”。



《中時新聞網》報導，據瞭解，王安國參與的團體“猿人AWT”，在YouTube頻道有5支MV，點閱最高的歌曲為〈ONLY CASH〉，有1.6萬觀看數，其次是〈Say yes〉，擁有4500多次觀看數；剩下的觀看數平均在1000次上下，而以王安國個人為名的歌曲〈醒夢〉有1142次觀看數。



王安國在2019年入圍第61屆“iCD銀河愛音樂”編曲音樂人，曾參與饒河歌曲〈頂死你的鞋底〉製作，包括錄音工程師、混音工程師、母帶處理工程師等，都掛上他的名字，可以說是一手包辦。



根據國民黨公告的最新一波人事，考紀會主委由張雅屏擔任，國民黨發言人由藍委牛煦庭、新北市議員江怡臻擔任，文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任，文傳會新媒體部主任由王安國擔任，青年部主任由高雄市青工會總會長李昶志擔任，國際部主任由董佳瑜擔任。