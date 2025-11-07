藍白推停砍公教年金2草案　12月拚三讀

司法及法制委員會5日排審停砍公教年金修正草案。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／在野黨推動停砍公教年金案再下一城！繼5日初審通過公務員停砍年金法案後，“立法院”司法及法制委員會6日再把公立學校教職員部分送出委員會，將送黨團協商處理。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁昨日表示，2項草案會請國民黨籍“立法院長”韓國瑜召開朝野協商，最快12月拚三讀。



“立法院”司委會5日先排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，在開放朝野“立委”發言，並經過逐條討論後，全案保留交黨團協商。昨天朝野繼續針對《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》展開攻防，最終在野以人數優勢，逐條保留送出委員會，將交付朝野協商。



根據《中時新聞網》報導，司委會召委、國民黨“立委”翁曉玲指出，公教退撫涉及所得替代率及退休金隨物價指數調整等條文，已順利送出委員會，預計1個月內完成所有協商程序，屆時可送院會二讀、三讀表決。此次修法雖無法完全彌補損失，但至少能“止血”，讓錯誤年改政策不再擴大傷害。除了保障公教人員福利之外，下一個維權重點將是勞工權益與福利。



針對在野黨聯手停砍公教年金，台灣經濟民主連合昨在“立法院”群賢樓前演出行動劇，抗議藍白不顧退休金低於最低生活費標準的老農、退休勞工等退休族群，並喊話要先讓老年退休經濟安全保障至少達新台幣8000元，再提年改修正。



傅崐萁指出，民進黨當年粗暴推動年金改革，不僅違背政府的信賴保護原則，連勞保年金改革、7年後檢討等2大承諾，至今皆無履行。民進黨當初以財政困難為由年改，但近4年政府稅收超徵達1兆8000多億元，政府既無財政顧慮，所得替代率也已砍到7成以下，應該讓制度改革回歸平衡。