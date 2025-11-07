藍委批綠對政敵凶對詐團軟　太子案交保金低

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電（記者 俞敦平）在今日的“立法院”“國是論壇”上，中國國民黨籍“立委”許宇甄與洪孟楷接連批評民進黨政府施政失當。許宇甄痛斥政府對“太子集團”洗錢案反應遲緩、司法輕縱，讓台灣淪為跨國詐騙集團的洗錢溫床，並指出民進黨“對弱勢、對政敵逞凶”，卻在面對國際犯罪時軟弱無力。洪孟楷則批評政府決策草率、政策反覆，呼籲跨部會嚴打詐騙、效法新加坡立法決心，重建國家公信力。



許宇甄痛批，民進黨政府失職怠惰，讓台灣淪為國際詐騙集團的洗錢天堂。她指出，美國與英國已對太子集團祭出前所未見的大規模制裁與起訴，揭露該集團透過空殼公司與加密貨幣操作龐大金流，但台灣卻在外國揭露後才倉促行動，完全喪失主動查緝能力。她批評政府“被美方點名才動作”，使國際社會看到台灣在跨國犯罪面前的無力與被動。



許宇甄指出，該集團早在九年前即在台設立多家企業、購置豪宅與名車，行徑囂張，足見政府長期放任。她痛斥，涉案人士交保金僅三萬至七十萬元，與高達四十五億元的不法金流相比，處理輕縱荒謬，難怪有被告在十五萬元交保後仍對鏡頭笑，“仿彿在嘲笑台灣的司法”。她進一步指出，民進黨政府的洗錢防治制度形同虛設，司法無力查緝，使台灣成為詐騙集團的提款機與避風港。



她酸說，“民進黨不能只會對弱勢、對政敵逞凶鬥狠，卻在關乎台灣安全與人民安全時軟弱無能”，暗批綠營對政敵動輒司法追打，卻對跨國犯罪組織選擇裝傻。她要求行政部門立即成立跨部會專責小組，徹查涉案銀行與金融業者，依法嚴懲違規者並公開處分，同時加強外資與外僑公司實質審查，加速審判進程，以公權力守護人民的財產安全。

