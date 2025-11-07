白委麥玉珍轟行政怠惰　批民進黨無法無天

民眾黨立委麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電（記者 俞敦平）在今日的“立法院”“國是論壇”上，民眾黨“立委”麥玉珍痛批民進黨政府怠惰失職，指“行政院”遲未公布《新住民基本法》施行日期，是“藐視國家制度、無法無天”的行為。她抨擊“行政院長”卓榮泰推諉卸責，形同讓法律失效，並指政府對新住民“選前重視、選後當外人”，呼籲“行政院”立即行動、停止敷衍人民。



即將因民眾黨兩年條款卸任的新住民白委麥玉珍近日更加積極的替新住民權益發聲，她今日再度語氣強烈地批評民進黨政府行政怠惰、踐踏法治。她指出，《新住民基本法》早在今年八月十二日由賴清德正式公布，但“行政院”迄今仍未公告施行日期，讓法律形同空文。麥玉珍表示，“行政院長”卓榮泰在總質詢時親口承認“施行日期是“行政院”的責任”，但至今未履行承諾，這樣的拖延是“藐視國家制度、無法無天的行為”。



麥玉珍批評，“行政院”一再以“研議中”作為借口敷衍，不僅讓中央與地方無法推動相關政策，更等於在告訴人民“法律可以不執行、承諾可以不算數”。麥玉珍怒斥，“新住民等的不是會找借口的政府，而是一個願意負責、勇於行動的政府”。她強調，民進黨當局若繼續逃避，等同告訴全台灣人民政府可以不守法，讓人對體制失去信任。

