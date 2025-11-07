MQ－9B明年交機　台軍設AI辦公室

MQ-9B無人機。（照片：General Atomics網站） 中評社台北11月7日電／台灣持續自製及向美採購各式無人機，台“國防部”成立人工智慧專案辦公室，規畫納入AI趨勢，建構新型態戰力。空軍參謀長李慶然6日透露，台向美採購的MQ－9B無人機可望於明年第3季交機。軍備局長林文祥則說明，未來AI在FPV自殺無人機的發展將導入自主目標識別、追瞄，以科技達成群攻、減少人力效果。



根據《中時新聞網》報導，台斥資新台幣217億2254萬元向美採購4架MQ－9B高空大型偵打無人機，規畫於2026年、2027年逐步交付，以取代日前退役RF－5E及輔助RF－16偵察機。李慶然昨在“立法院”“外交及國防委員會”進一步透露，首架MQ－9B明年第3季應可開始交機。



至於無人機如何應用AI技術，林文祥舉例，FPV的操作需要一定人力，但未來會循序漸進，1、2年後就會用群攻來減少人力操作。用AI識別、追瞄目標，甚至多點遙控群機，以配合新科技發展。



台軍方提及，無人機整體未來發展將增加影像識別、抗干擾及多重導控等，軟硬體關鍵技術的發展，同時建立台灣自主研發及產製能量，達成防務與經濟雙贏目標。



“國防部”戰略規劃司長黃文啟昨透露，軍方配合“行政院”政策指導，10月1日已成立人工智慧專案辦公室，透過整評司“國防”創新小組”管道，引進市場成熟的AI產品。尤其是關於影像的判別及電腦防護、防駭會先期導入。而進一步軍事應用的部分，則會視AI人工智慧的發展成熟度，逐年納入國軍後續規畫。