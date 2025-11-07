台替代役男新任務　8小時無人機訓練

明年將針對替代役役男進行8小時無人機訓練。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／台“內政部”役政司長沈哲芳6日宣布，明年將針對逾1萬6577名替代役役男進行8小時無人機訓練，並篩選240名優秀役男接受高階訓練，精進替代役男科技防救災能力。



沈哲芳6日表示，明年開始，替代役訓練班規劃針對1萬6577名役男進行8小時的無人機訓練，從中選出優秀、熟練的240名役男到進階班，接受更高階訓練，希望能夠考到3張證照。



消防署長蕭煥章也說，無人機在消防應用範圍很廣，包括在火災現場，以無人機搭載熱影像儀就可以知道哪些地區燒得比較嚴重；水域部分，若有人被沖走，能透過無人機定向搜尋等。



另外，為強化無人機源頭管理，“經濟部”國際貿易署公告，自12月1日起，進口無人機都需先取得民航局同意文件。進口軍用遙控無人機，則需取得“國防部”同意文件，否則不准進口。“經濟部”指出，目前無人機進口主要都是大陸製。



這次列管範圍涵蓋起飛重量不超過250公克的小型遙控無人機，到150公斤的大型無人機共14項產品。未來遙控無人機進口前，都需先登錄。除特定重量及數量以下可以免附外，都需取得“交通部”民用航空局同意文件；軍用遙控無人機要有“國防部”核發同意文件進口。



民航局說明，這是配合去年修正的《遙控無人機管理規則》，自今年12月1日起生效。依規定，最大起飛重量2公斤以上者，進口時須取得民航局同意；未達2公斤者，則由“經濟部”標準檢驗局審查同意後辦理進口。