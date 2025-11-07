應對閃兵　台官方將修法加重刑期2／3

劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／台藝人閃兵連環爆，台“內政部長”劉世芳6日表示，希望加重相關刑期，並加嚴“體位區分標準”，在精神疾病部分，未來體檢時擬結合就醫紀錄，“才知道是假裝的、還是裝假的”。至於閃兵者若達除役年齡，役政司長沈哲芳表示，未來除了修法補服兵役外，還可能加重刑期三分之二，但目前尚未定案。



台灣“最高檢察署”建議修改《妨害兵役治罪條例》，將逃避兵役刑期由現行5年以下，調高為7年以下有期徒刑。“國防部長”顧立雄表示，將與“內政部”及相關部會研議《妨害兵役治罪條例》修法可行性。



劉世芳則說，在加重刑期方面，尊重“法務部”意見，因為加重刑期是定上限，並非每一個人都是判7年，“內政部”與“國防部”對於修法的態度非常一致，並堅持體位區分標準一定要加嚴。



談及體位區分標準的修正進度，劉世芳表示，據她瞭解，“國防部”傾向於明年4月定案，如果有精神疾病，可能在體檢時與健保的就醫紀錄結合比對，“才知道是假裝的、還是裝假的”，要有雙重確認的機制。不過，此機制牽涉到“內政部”、“國防部”跟“衛福部”，屆時相關步驟還要演練、討論。



劉世芳強調，不管是服常備兵役或替代役，應要對整體“國防”有幫助，逃避兵役最嚴重的是涉及《妨害兵役治罪條例》，希望檢察官加重其刑責。她也向年輕人再次喊話，“不要閃、不要刻意去閃，台灣的健保制度實施那麼久了，如果役男身體狀況一年不如一年，健保不是垮了嗎？這不是很奇怪？所以太會假造也不好。”



此外，閃兵者超過36歲達退役年齡，未來是否考慮修法讓其補服兵役？沈哲芳表示，這牽涉到“國防部”兵源應用、體能與部隊內管教問題，“國防部”態度也是先聽取各界意見，再與“內政部”研擬相關措施。



不過沈哲芳透露，正在考慮若除役後才發現閃兵，除了補服役，也需有另外機制，比如加重刑期三分之二，但仍待討論，目前尚未定案。