站台輔選？黃國昌：鍾小平先向柯P道歉再談

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉逐漸加溫，中國國民黨籍台北市議員鍾小平日前喊話，藍也要台灣民眾黨主席黃國昌站台。黃7日則強硬地回應鍾小平說，站不站台是以後的事，現在重要的是鍾小平抹黑前民眾黨主席柯文哲，什麼時候才要公開道歉？



2026地方選舉隨著中國國民黨主席鄭麗文上任後，再度聚焦藍白合，中國國民黨籍台北市議會議長、市黨部主委戴錫欽6日接受廣播媒體專訪時，也被問到2026選戰北市“藍白合”的可能性，他說，如果民眾黨北市議員及議員參選人們都願意表態支持蔣萬安，蔣也沒有理由不幫他們站台，藍白合既然要和，就一定要誠心相對。



台灣民眾黨團7日上午召開“請還給人民專業獨立的NCC”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成出席。



媒體問及普發現金新台幣1萬元議題，黃國昌說，大家要認清民進黨的詐騙嘴臉，當初不是說普發現金是在窮台、是中共同路人，那“行政院長”卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、民進黨籍“立委”沈伯洋要不要出來道歉？民進黨怎麼現在都180度華麗大轉身，說普發現金是民進黨政府的德政。無恥的嘴臉，令人嘆為觀止。