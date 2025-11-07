拚稅收！蔣萬安：輝達落腳台北應設分公司

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月7日電（記者 張穎齊）輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，中國國民黨籍台北市長蔣萬安7日表示，台北市政府與新光人壽預計下周可完成合意解約，後續市府將與輝達正式簽約。爭取輝達能在台北設立分公司，帶動產業鏈與稅收全面提升。



蔣萬安積極爭取輝達落腳台北，是否是積極為自己與國民黨籍台北市副市長李四川2026選情而拚？蔣萬安微笑未回應。



蔣萬安7日上午出席“Pinkoi Design Fest瘋設祭”開幕記者會前受訪表示，台北市政府與新光人壽的合約程序目前正在進行，預計下周可完成合意解約，後續市府將與輝達正式簽約。他強調，希望輝達能在台北設立公司、具備實質資本額，未來有助帶動產業鏈與稅收全面提升。



蔣萬安指出，目前程序上仍需會計師審查及新壽開股東會，希望下周這些程序都能順利完成。他表示，輝達在評估設立分公司事宜，市府將審慎評估，盼對產業發展有正向助益。



蔣萬安6日已表示，與新壽洽談解約過程比外界想像更複雜，市府同時需與新壽及輝達這家全球市值最高的科技公司協調溝通，雙方雖各有堅持，但皆秉持公開透明與共同目標推進合作。



蔣萬安昨透露，他已與輝達財務長（CFO）面對面討論，對方關切投資環境、資金成本與台灣政經穩定度。他也向輝達說明本地程序差異，強調市府態度開放，但希望輝達能以設立台北分公司的方式正式進駐，不能只是用新加坡或英屬維京群島公司來簽約。



蔣萬安強調，北士科是台北產業轉型的重要基地，市府堅持讓國際大廠在地落腳、創造研發能量與就業效益，這不只是招商案，更是台北科技城市發展的新起點。