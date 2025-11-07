綠委吃滷肉飯酸盧秀燕　要求司法單位調查

台灣豬肉禁宰7日重新開放，民進黨團上午議場前舉行記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電（記者 俞敦平）台灣豬肉禁宰15天後今天正式復工，剛好碰上立冬進補時節，民進黨“立法院”黨團今日上午在議場前召開記者會。黨團幹事長鍾佳濱手拿滷肉飯、焢肉飯開場，笑稱“盧媽媽道歉、我們的豬回來了”，鍾佳濱強調，雖然豬肉重新上架值得高興，但防疫疏漏導致豬農損失慘重，仍須追查責任，並要求司法單位深入調查。



台灣豬肉歷經十五天禁宰後重新開放，民進黨“立法院”黨團今日上午在“立法院”議場前舉行記者會。恰逢立冬，現場綠委紛紛大啖手上拿著的滷肉飯與控肉，，一邊吃、一邊笑著向鏡頭展示，氣氛輕鬆。有人還問在場媒體：“要不要一起吃一口？”。鍾佳濱說，以往立冬多吃姜母鴨、麻油雞，但今年特別要“改吃豬”，象徵豬肉重返市場。



鍾佳濱受訪時語帶諷刺地說：“盧媽媽道歉，我們的豬回來了！”大酸大酸’台中市長盧秀燕在防疫過程中管理失當，導致地方豬隻被禁宰、豬肉市場停擺。他指出，這起事件讓豬農損失慘重，民眾更有兩週吃不到新鮮豬肉的情況，“雖然現在能重新吃到滷肉飯，大家當然開心，但這不代表責任可以就此結束。”



鍾佳濱強調，台中市政府雖已進行行政處分，但仍須由中央主管機關與檢調持續追查防疫環節，找出問題根源、明確究責。“這次台灣能即時防堵、沒有擴散，是幸運；但到底哪個環節鬆了、誰該負責，應該查到底。”他說，政府應確保制度能改進，讓豬農能安心、民眾能放心。