綠批年改立場昨是今非　黃國昌反嗆炒對立

民眾黨團總召黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前初審通過停砍公教年金相關草案，後續將交由黨團協商，再度引起朝野攻防，綠營更翻出台灣民眾黨主席黃國昌10年前支持年改的言論抨擊。黃國昌反嗆，民進黨不願面對年金制度需重新檢討，繼續散播謠言炒作對立、仇恨跟衝突，反映了民進黨執政把台灣搞到四分五裂。



“立法院”日前初審通過停砍公教年金相關草案，後續將交由黨團協商。“行政院”發言人李慧芝昨表示，如果現在就停止調降所得替代率，公教的退撫基金將分別在2042年、2040年提前用盡，且月退休金若與現職人員所得越來越近，也會產生提早離退的誘因。



台灣民眾黨團7日上午召開“請還給人民專業獨立的NCC”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成出席。



黃國昌表示，“自由時報”作為一個媒體，不曉得是裝睡，還是識讀能力出了問題，民眾黨一向支持年金改革不能走回頭路，現在討論的並非把公教人員年金恢復到2017年前的水準，而是年金改革過了8年，必須有所檢討。民進黨現在不願意面對年金制度需要重新檢討，繼續透過散佈謠言的方式，降低台灣公共政策討論品質。

