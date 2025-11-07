藍白要封殺NCC人事　綠批政治杯葛

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電（記者 俞敦平）“立法院”今日審議通訊傳播委員會（NCC）四位委員人事同意權案，朝野立場明顯對比。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱表示，黨團決議“全數支持”，呼籲以專業審查、停止政治杯葛。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強則宣布“全數不同意”，批評NCC濫權未改、制度失衡，要求先修法再補人，並建議比照“中選會”人事案開放在野黨推薦人選。台灣民眾黨“立法院”黨團同樣召開記者會表態“全數反對”，鍾佳濱回應，應對社會交代理由。



“行政院”今年7月再度提出NCC委員名單，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。



“立法院”今日審議NCC四名委員人事同意權案，三黨分別說明立場。民進黨團上午在議場前召開記者會，幹事長鍾佳濱表示，黨團已決議“一票都不會跑”，將全數支持四位被提名人。他強調，NCC是獨立機關，審查應回歸專業，不應被政治或意識形態綁架，“希望在野黨停止杯葛，讓NCC恢復正常運作”。

