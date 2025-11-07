羅智強駁蔡英文　馬從未主張砍到公教絕路

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電（記者 俞敦平）蔡英文昨日在臉書發文反對停砍公教年金，並指是馬英九在交接時交代她完成年金改革，強調“年改不該半途而廢”。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今日在“立法院”受訪反駁，指馬英九從未主張“砍到公教人員絕路”，痛批蔡英文與賴清德“假改革之名，行反改革之實”，導致文官體系信心崩壞、國考報名人數暴跌。他呼籲政府停止過度削減所得替代率，恢復制度穩定。



羅智強上午在“立法院”議場前受訪回應，直批蔡英文的說法是“顛倒是非”。他表示，馬英九確實重視改革方向，但從未主張要“砍到公教人員斷炊”，蔡政府卻以年改之名行“亂砍”之實，讓公務員與教師的信心徹底瓦解。



羅智強舉數據指出，馬政府時期國考報名人數最高曾達五十萬人，去年降至十六萬人，今年更僅剩十二萬人，暴跌幅度超過七成。他痛批，“民進黨是眼睛瞎了嗎？看不到文官人才崩壞的灰犀牛正瘋狂衝向台灣嗎？”



他強調，國民黨並不反對年金改革，但“不能砍過頭”。目前所得替代率下修幅度已超過“考試院”原版本，也超出馬英九當年的設計，“這不是改革，是反改革”。羅智強呼籲政府應停止過度削減，穩定退休制度，“要讓文官願意報考，首先要讓他們看到未來有保障”。



羅智強也澄清，國民黨與民眾黨的相關提案“並非要回到2018年舊制”，而是要求止血、穩定制度，“不要魚目混珠、混淆視聽，公務員要的不是回到舊制，而是合理保障。”



此外，羅智強透露，國民黨團今日上午亦通過修正內規，廢除“總召僅能連任一次”限制。羅智強說，提案共有三十八位“立委”連署，比照民進黨與民眾黨的做法，讓黨團運作更具彈性，“這是今天黨團會議的重要決定之一。”