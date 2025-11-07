台軍方：大陸47機艦繞台　31架次越中線

大陸轟6轟炸機。(台軍方提供資料照) 中評社台北11月7日電／台軍方今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，31架次大陸軍機逾越“台海中線”飛繞北部、中部及西部空域，軍方運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。



台軍方今天上午發布大陸軍機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲9艘共艦及38架次共機，其中31架次逾越“台灣海峽中線”進入北部、中部及西南空域，持續在台海周邊活動。



台軍方強調，已運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。