台軍方：大陸47機艦繞台 31架次越中線
http://www.CRNTT.com
2025-11-07 12:38:14
大陸轟6轟炸機。(台軍方提供資料照)
中評社台北11月7日電／台軍方今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，31架次大陸軍機逾越“台海中線”飛繞北部、中部及西部空域，軍方運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
台軍方今天上午發布大陸軍機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲9艘共艦及38架次共機，其中31架次逾越“台灣海峽中線”進入北部、中部及西南空域，持續在台海周邊活動。
台軍方強調，已運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
