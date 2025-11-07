前新竹市長蔡仁堅請命　盼重建清代竹塹名園

前新竹市長蔡仁堅當面向新竹市代理市長邱臣遠請命盼重建“潛園”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月7日電（記者 盧誠輝）台灣清代五大名園之一“潛園”就位在新竹市，但在日據時代已被拆毀，從小在“潛園”舊址長大的前新竹市長蔡仁堅7日出席新竹清華大學舉辦的“潛園與新竹林恒茂家族學術研討會”時，當面向民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠請命，期盼能重建“潛園”，讓清代名園能在新竹市風華再現。



台灣清代五大名園包括新竹潛園、新竹北郭園、板橋林本源園邸、霧峰萊園和台南吳園，光在新竹市就有兩座名園。其中潛園原位在竹塹城西門內，為現今的新竹市西大路與中山路口附近，是清朝詩人林占梅所建，但日據時期因開闢道路而遭拆毀。



蔡仁堅表示，他家就位在“潛園”內，從小就在“潛園”舊址長大，對“潛園”一直有很深的情感，過去他擔任新竹市長時，也一直希望有機會能重建“潛園”，但後來因土地取得困難，沒能在他任內實現。近日他找出“潛園”地籍圖要交給新竹市府，希望能在24號公園部分重建“潛園”，讓清代名園能在新竹市風華再現。



對此，邱臣遠也正面回應蔡仁堅的當面請命，表示將請新竹市府相關局處研議讓“潛園”重建的可能性。邱臣遠指出，去年新竹市政府就曾舉辦特展，以3D裝置，重現“潛園”的昔日樣貌，目前在新竹少年刑務所演武場仍在展出，歡迎遊客前往體驗觀覽，未來市府會將持續推動地方史料蒐整與數位化，厚植新竹市深厚的人文底蘊。