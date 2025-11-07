馬感冒缺席習馬會研討會　發文籲賴懸崖勒馬

2015年11月7日馬英九與習近平會面握手。（中評社 資料照） 中評社台北11月7日電／習馬會今天滿10周年，馬英九原定下午出席“馬習會十周年研討會”，馬辦上午表示，馬英九因感冒身體微恙，不克出席，致詞內容改在臉書發文。馬英九表示，馬習會為兩岸搭起了一座和平大橋，備受國際各界肯定。但為何10年後台海情勢從變成英國雜誌《經濟學人》所稱“全球最危險的地方”，他呼籲賴清德“懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎”。



馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會7日下午共同舉行“馬習會10周年研討會”，國民黨主席鄭麗文將出席。原定馬英九也將出席，但上午馬英九辦公室表示，馬英九“因身體微恙（感冒，醫囑在家休養，也避免傳染給與會貴賓）”，故下午不克出席，所以原定發表的致詞稿改以臉書發文。



馬英九表示，10年前的今天，他和習近平突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒。“這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。”



馬英九說，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。而2018年6月，美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩會晤，也參考了“馬習會”模式，地點選擇在新加坡。“這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。”



馬英九也感謝習近平當年以極大的魄力與決心，一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是“兩岸交流制度化”的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。



馬英九指出，兩岸交流制度化，在“九二共識，反對台獨”的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，“我很自豪地說，在我八年‘總統’任內，曾為兩岸帶來和平穩定。”



馬英九也提到，從蔡英文開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的“抗中保台”政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到賴清德更變本加厲，發表“新兩國論”與“境外敵對勢力”說，違反“中華民國憲法”的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

