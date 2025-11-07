NCC四委員同意權案投票　藍白聯手封殺

韓國瑜宣布NCC委員人事同意權投票不通過。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電（記者 俞敦平）“立法院”今日進行通訊傳播委員會（NCC）四位委員人事同意權投票，結果四名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯全數未獲過半支持，確定遭否決。藍白兩黨事前均表態“全數反對”，最終表決未出現跑票情形。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣讀結果後宣布，全案不予同意。



NCC委員人事案已卡關逾一年，導致機關內部部分業務延宕。“行政院”7月再度提出NCC委員名單，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。



“立法院”今日對四名被提名人進行記名投票，結果四人均未取得超過全體“立委”二分之一的同意票。蔣榮先獲同意票50張、不同意票60張；程明修同意50票、不同意60票；黃葳威與羅慧雯同樣為同意50票、不同意60票，全案無無效票。



藍白兩黨均依黨團決議“全數反對”，未出現跑票或誤蓋情形；綠營則全力支持。但有三位“立委”未領票，分別為民進黨范雲、國民黨游顥及民眾黨林憶君。



主持會議的“立法院長”韓國瑜宣讀結果時表示：“蔣榮先未獲得全體“立法委員”二分之一以上同意票，依法不同意為通訊傳播委員會委員並為主任委員；程明修、黃葳威、羅慧雯同樣未獲過半同意票，依法不同意任命。”他並感謝開票監察員王鴻薇、劉書彬與王正旭，以及陪同作業的廖先翔、陳培瑜等委員。