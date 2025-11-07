推全球長壽城市計劃　陳其邁化身醫師談健康

高雄市政府7日宣布參與“全球長壽城市計劃”，民進黨籍高雄市長陳其邁7日與計劃推動方之一、宏碁集團創辦人施振榮同框出席記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月7日電（記者 蔣繼平）為因應高齡化挑戰並打造健康城市，高雄市政府7日宣布參與“全球長壽城市計劃”，民進黨籍高雄市長陳其邁7日與計劃推動方之一、宏碁集團創辦人施振榮同框簽署合作備忘錄。陳其邁致詞時也發揮醫師專業背景，從流行病學衛教談到AI大數據，盼此平台替健康長壽領域帶來幫助。



“全球長壽城市計劃”由宏碁集團創辦人施振榮號召成立的國際創新長壽社會企業（TICA），攜手英國國家長壽創新研究中心（NICA）共同推動，計劃導入英國的長壽產業AI科技與經驗，協助高雄打造“活得更久、活得更好”的健康生活環境。



陳其邁致詞時表示，參與全球長壽城市計劃，是對人類健康與疾病預防整體來說，有非常大的貢獻，因為要促進人類健康，會有地區、種族等因素影響，沒有透過不同國家的經驗分享，是很難做到的，因此這個平台變很重要。



陳其邁提到自己是台灣大學公共衛生研究所預防醫學碩士，介紹醫療提倡健康促進、早期發現、早期治療等階段，政府從落實長照並往前進推到預防失能，減少失能可減少社會成本，健康除指沒有身體疾病，更要達生理、心理與社會安寧狀態。



陳其邁也用過去流行病學調查、寫論文的經驗，談到早期電腦跑得較慢，總是利用睡覺前跑資料，但早上起來發現遇到BUG要重跑，就很嘔氣。而現在AI大數據的年代，算力很強，解決很多問題，連結其他城市共享資料變成另項發展重點。



施振榮致詞時表示，他已經81歲，談到人類要開始面對長壽議題，活那麼久又要健康，要未雨綢繆，科技將扮演很大的角色，台灣是科技島也是矽島，人類文明未來邁入長壽社會是普遍現象，希望為世界做出具體貢獻。