許智傑開記者會拚高雄初選　6綠委站台

綠委許智傑7日邀請6名綠委共同召開“南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展”記者會，力拚高雄市長初選。(照片：許智傑辦公室提供) 中評社台北11月7日電／爭取2026民進黨高雄市長提名的民進黨籍“立委”許智傑，7日邀請6名黨籍“立委”共同召開“南高屏大生活圈區域經濟共榮發展”記者會，盼打造“南高屏500萬人口區域經濟體”，成為台灣第二大生活圈。對於多位南台灣綠委未受邀，許智傑解釋，南高屏的綠委很多，但並非每位都有緣分，沒有特別的政治考量。



民進黨高雄市長初選四搶一，角逐者包括邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺。目前以新潮流、菊系支持的賴瑞隆，“正國會”力挺的林岱樺呼聲較高。



根據《中時新聞網》報導，這場記者會出席的民進黨“立委”除許智傑外，尚有林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位；除陳亭妃未出席外，民進黨台南“立委”賴惠員、林宜瑾、王定宇以及民進黨高雄“立委”邱議瑩、李伯毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、賴瑞隆也未出席。



許智傑表示，在交通委員會時經常與林俊憲、徐富癸以及邱志偉討論區域經濟的問題，郭國文是因為他也對亞洲資產金融管理中心有興趣，伍麗華則是在原住民方面有許多議題都相互合作。



許智傑說，是因為今天出席的幾位“立委”平時都對“南高屏區域經濟”有討論以及共識，沒有特別的政治考量，所以大家就集合一起共同倡議，針對區域經濟共榮發展，將來也希望南高屏可以組成類似北北基桃概念的大生活圈，呼籲中央將來在針對建設跟補助的時候，可以一併考量。



許智傑認為，正如賴清德所說的大南方新矽谷，也希望說整體不管是科技、農業、教育、交通等等，南高屏都可以一起努力，將來一起共同發展，這500萬人口正好是一個區域經濟體的規模，所以這個是很自然而然形成的因緣，沒有特別的政治考量。