鄭麗文明出席秋祭　盼不需為政治信仰付代價

國民黨主席鄭麗文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月7日電（記者 張嘉文）由台灣地區政治受難人互助會主辦的1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，8日下午2點將在台北市馬場町紀念公園舉行登場，主辦單位並邀請中國國民黨主席鄭麗文與會。鄭麗文今天受訪時強調，參加相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價。



鄭麗文今天下午出席馬英九基金會和海峽兩岸經貿文化交流協會合辦的習馬會十周年研討會，她在會前受訪時做出以上表示。



此次秋祭主題是“銘記歷史，緬懷先烈，兩岸同心，振興中華”。主辦單位表示，今年適逢抗戰勝利與台灣光復80周年紀念，藉由秋祭緬懷先烈先輩，團結兩岸人民，珍惜和平，守護福利民生，共同參與中華民族的復興。



鄭麗文今天對此強調，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營的對峙，陷入冷戰時期，當年50年代在台灣歷經過非常肅殺的一段政治歷程，在228事件之後，我們也歷經了白色恐怖、清鄉運動，所以明天是針對白色恐怖的政治受難者所進行的秋祭的一個活動。



鄭麗文說，她在2005年接受前主席連戰邀請參加國民黨，連戰希望能夠進行兩岸的融冰，到中國大陸進行訪問，所以她一參加中國國民黨，就主辦了2月27日的重要活動，邀請了當年陳明忠先生，他是因為228事變，受到政治逮捕，前後坐了30年左右的政治黑牢，是白色恐怖受難者的重要代表性人物。



鄭麗文提到，當年她邀請陳明忠到中國國民黨的中央黨部，遞給連戰主席和平之鑰，背後代表的歷史意義就是因為當年國共內戰，以及全世界的冷戰背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張，付出了青春跟生命，在台灣有非常多的“共諜”案，在大陸也有國民黨的黨員，國民黨的政治工作者，當年在大陸受到逮捕，受到凌虐，犧牲生命，坐了幾10年的黑牢。所以這是一個歷史的悲劇，我們希望悲劇不要複製，不要發生，希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰，而必須付出生命作為代價。