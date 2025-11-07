牛煦庭問美單邊主義？卓榮泰：雙邊合作

“行政院長”卓榮泰（左）與台“經濟部長”龔明鑫（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”牛煦庭今日在“立法院”院會上質詢“行政院長”卓榮泰，聚焦台美關稅談判與政府談判策略。牛煦庭指出，美國以單邊主義手段主導談判，台灣只能“止損”毫無利多，並要求政府掌握美國內部政治壓力作為談判籌碼。卓榮泰未直接承認美方的單邊作法，反而試圖以“雙邊合作、平衡互動”為由緩頰，卻始終無法反駁牛煦庭的核心質疑。



牛煦庭質詢時指出，外貿是台灣經濟命脈，自由流通的貿易體系是經濟奇蹟的根基，但當前國際格局劇變，政府必須對國際貿易現況有更清楚的定位。他表示：“在這樣的時代，政府應該對焦世界局勢、掌握國際脈動，這是最基本的責任。”



隨後牛煦庭以“單邊主義”為題展開攻勢，指出特朗普政府推行“美國優先”（America First）政策，片面課徵關稅、未經協商，是典型的單邊主義。他直接詢問卓榮泰：“請問院長，美國在對台關稅談判中，是否採取單邊主義？”



面對質疑，卓榮泰先表示，“美國確實對全球多數國家採取不同型態的雙邊談判”，並強調美國“也需要與其他國家合作，才能獲得平衡發展”。但當牛煦庭追問：“那特朗普時期未經協商的課稅算不算單邊主義？”時，卓榮泰僅回應：“不完全是。”語氣顯得保留，避開正面定義。



牛煦庭隨即反擊：“這就是單邊主義啊！如果雙邊談判是對等的，雙方應該都有所得，但我們現在只是在止損，沒有任何利多。”他指出，台美貿易協議談判已進入第五輪，但實際進展僅限於“降低關稅、避免稅率重疊、爭取232條款豁免”，這些只是“減少傷害，談不到收益”。



卓榮泰回應，美方的談判確實帶來壓力，特別是台灣在ICT與電子零組件出口上對美順差高，因此成為美國重點對象。但他仍重申政府的立場是“在壓力中尋求平衡”，並稱行政團隊已“模擬多種情境”，與產業界保持溝通，“一旦落點發生，相關支持方案可立即上路”。



牛煦庭進一步提醒，美國最高法院近期可能限制總統片面課關稅的權力，而國會又陷入分裂與預算僵局，“這些都是台灣可利用的談判籌碼”。他強調，政府不能再被動止損，“要掌握變局、利用壓力，才能為產業爭取更有利條件”。



卓榮泰最後表示，政府會密切關注美國政治發展，並在合適時機調整談判策略，“審慎評估、穩健前進”。但對於美方是否以單邊主義壓迫台灣，他仍未作明確回應。