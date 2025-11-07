台核能政策轉彎因美壓力？卓榮泰避答

左起，“農業部長”陳駿季、“行政院長”卓榮泰及“經長”龔明鑫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月7日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰與“經濟部長”龔明鑫，質疑政府允許評估重啟核二、核三廠，恐是因美方施壓所致。卓榮泰全程避談“美國壓力”，僅以“尊重專業、安全與法律程序”回應，龔明鑫則強調成本與核安評估，兩人均未正面回應政治因素。



王鴻薇質詢時指出，近來台電公開表示“核二、核三有重啟的機會與條件”，而龔明鑫受訪時也未否認，只說“需進行核安檢查與評估”。王鴻薇接著表示，這顯示政府已默許台電展開重啟程序，形同讓“非核家園”政策出現重大轉彎。



卓榮泰答詢時並未否認政策鬆動，但語氣謹慎，僅表示“若法律修正後、核安無虞，‘行政院′尊重專業與科學依據”，強調將由台電依程序進行自主安全檢查，再依檢查結果“審慎研議”。他補充說，早在核三廠除役時即要求保留專業人員，以便未來“能與國際新核能技術接軌”。



王鴻薇進一步指出，核三廠在今年5月17日走入歷史，不到半年便傳出重啟討論，“這樣的政策大轉彎，民眾難以信服”。她認為，台灣能源韌性問題已成國際焦點，“美方多次透過智庫、能源與國安專家警告台灣供電脆弱，這次政策轉向，恐怕與美方壓力脫不了關係”。



對於王鴻薇的質疑，卓榮泰未正面回應是否受到美國影響，僅重申“會根據專業與核安原則決定”，語氣低調。龔明鑫則補充，外傳“重啟成本高達4900億元”是誇大說法，實際金額尚待評估，並強調“國外已有核電重啟經驗，不會如環團所稱那樣高”。



王鴻薇最後語帶不滿地表示：“錢是台灣人民出的，不是美國出的。早知今日，何必當初。”質疑政府能源政策反覆，形同誤導人民。

