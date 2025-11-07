夏立言：國民黨贏回政權　才能恢復兩岸交流

海峽兩岸經貿文化交流協會長夏立言。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月7日電（記者 鄭羿菲）海峽兩岸經貿文化交流協會長夏立言7日出席習馬會十周年研討會表示，他的公職生涯最遺憾的是，馬英九建立“習馬會”的慣例，蔡英文卻拒絕承認九二共識。馬英九的願望可能在2028年，當國民黨贏回政權時，才能立刻恢復兩岸和平交流。



甫卸任國民黨副主席的夏立言說，兩岸之間其實最重要的是一定要設法取得一個共識，簡單來說就是九二共識，“國民黨必須要堅持九二共識、一中各表、求同存異”，我們才能讓兩岸之間再度成為和平繁榮的景況。



馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會7日下午共同舉辦習馬會十周年研討會，中國國民黨主席鄭麗文親自出席，馬英九則因感冒臨時缺席。研討會分2場次，第一場次主題為歷史意義與經驗回顧，由國民黨副主席蕭旭岑主持、海峽兩岸經貿文化交流協會長夏立言主講，並由淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄、聯合報副總編輯郭崇倫與談。



夏立言以“習馬會十周年有感”為題表示，“習馬會”之所以能成功，馬英九最喜歡講的4個字叫“水到渠成”，但他總覺得馬英九講得太輕巧了，若沒有馬英九8年的努力，讓兩岸之間能和解、互動，這是不可能水到渠成的，也絕對不可能實現，因此馬英九對於“習馬會”功不可沒。



夏立言說，他最大的遺憾是，馬英九希望兩岸問題可以因為“習馬會”建立的慣例，讓以後的“總統”都可以繼續往前走，可惜事與願違，因為2016年國民黨失去政權，新當選的蔡英文拒絕承認九二共識，所以兩岸沒有對話基礎，連海基會、海協會都沒有任何回應。



夏立言強調，馬英九的願望可能在2028年，當國民黨贏回政權時，我們應該可以立刻恢復到2016年時候馬英九所形成的兩岸能和平交流、兩岸可以共同追求一個未來。

