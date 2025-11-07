黃仁勳明參加台積電運動會　沒安排晤蔣萬安

輝達執行長黃仁勳7日飛抵台南機場接受媒體採訪。（照片：台南式Tainan Style臉書） 中評社台北11月7日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午2時30分搭乘私人飛機抵達台南機場，在隨行人員護衛下出關時，受到現場上百名粉絲夾道歡迎。黃仁勳表示此行到台灣是為了鼓勵台積電，並肯定他們在業務上的亮眼表現與辛勤努力。針對台灣輝達總部落腳台北市北投士林科技園區一事，黃仁勳則說，希望土地問題可以順利解決，讓輝達能在台北蓋一棟漂亮的大樓。但這次行程緊湊，不會與台北市長蔣萬安見面。



綜合媒體報導，黃仁勳表示，此行他在台灣僅停留1天半，在台南也只停留約5小時，明天就會到新竹參加台積電運動會。他說，“這原本是個秘密，但我們現在告訴所有人”。雖然他也很想在台南逛夜市，但是並沒有此一規劃。



對於在台北設立總部一事，黃仁勳說，台北已聚集許多員工，辦公室空間不足，需要更大場地。希望相關土地問題能順利解決，以便在台北興建一棟“漂亮的建築”。這趟在台行程將先短停台南，隨即前往台北，再返美國，並承諾“會很快再回來”。



對於外界關心的“AI泡沫”疑慮，黃仁勳說，這波AI浪潮與先前網路泡沫時代不同，當年許多地底光纖閒置，而如今雲端中的每張GPU都在運作，人工智慧應用從語言模型、影像生成到自駕演算法等皆展現出高度運算密集特性，算力需求達到歷史新高，輝達正全力擴充產能以應對。



對於外界關注的晶片製造與投資議題，黃仁勳回應有關在美國建大型晶片廠的動向時指出，先進晶片製造“不是只蓋一棟廠房”，而是一項結合工程、科學與藝術的艱難技術，台積電所能達成的是全球最困難的技術之一，他此次來台主要是親自感謝台積電在製程與產能上所付出的努力。