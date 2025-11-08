馬英九基金會執行長王光慈：續拚兩岸交流

馬英九基金會執行長王光慈。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文延攬馬英九基金會執行長蕭旭岑出任副主席，副執行長王光慈升任執行長。她向中評社表示，接下來馬英九基金會的重心仍會是兩岸交流，尤其是青年交流。馬英九基金會今年至今已舉辦10個青年團參訪大陸，明年的交流只會更多、不會更少。



王光慈指出，馬英九基金會自成立以來，核心任務就是促進兩岸民間的良性互動，尤其是青年世代。她強調，當前兩岸關係緊張，但越是在這種氣氛下，更應該堅持交流，讓年輕人親眼看到、親耳聽到彼此的真實情況，這才是化解誤解、建立互信的根本之道。



她表示，馬英九基金會“大九學堂”今年已經舉辦十個青年交流團，分別參訪大陸北京、上海、天津、重慶、福建、廣東、廣西、甘肅、山東、雲南、四川等地，造訪歷史文化景點、青年創業基地、全球百強企業，以及校園座談參訪，獲得兩岸青年高度迴響。



王光慈強調，基金會明年的規劃將更為密集，會持續推動“大九學堂”赴陸參訪交流，希望讓雙方年輕人有更多面對面交流的機會，不只是單向或一次性的參訪，而是能夠建立長期友誼，保持並擴散下去。



對於蕭旭岑升任國民黨副主席後，基金會與國民黨之間是否將加強合作？王光慈表示，馬英九基金會是民間性質的組織，與政黨運作有所區隔。不過，她也坦言，若國民黨能在政策上提供更大的助力，例如在青年赴陸交流上給予支持，對整體社會都是正向的發展。