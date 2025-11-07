拚高雄傳產復甦　林岱樺推護台產業戰略

綠委林岱樺發布“三大護台產業”市政規劃。（照片：林岱樺辦公室提供） 中評社高雄11月7日電／爭取參選2026高雄市長的民進黨籍“立委”林岱樺7日發布“三大護台產業”市政規劃，喊出“讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢”。林岱樺表示，她推出“護台產業”戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。



林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除了高科技帶來的新產業以外，傳統產業也能夠重新復甦。她喊出讓“科技提供技術、軍工鞏固安全，海洋打開市場”，讓原縣區的製造業也能做高雄經濟的火車頭，軍艦自造和無人機等軍工產業打進高科技供應鏈。



林岱樺提到，高雄有山有海、有科技更有文化，她以護台產業讓高雄立足國際，並成為下一世代的繁榮基石，無人機、無人艇，都是未來傳產新出路，並爭取政府補助、稅務優惠、技術輔導等產業升級，年輕人就有好薪水不再北漂。



林岱樺指出，她已擘劃最完整的產業鏈規劃，以現有科技產業，高雄除了目標成為台灣半導體設備台產化重鎮，更透過發展矽光子產業專區，接軌2500億先進晶片商機，也輔導北高雄傳產升級，進入半導體設備供應鏈，並在南高雄設置上游的IC設計與軟體研發中心。



另外，軍工產業的發展，帶動傳產升級進入無人機供應鏈。包含旗津設置智慧無人船製造聚落、岡山打造航天與無人機扣件聚落，以及興達港轉型水下載具測試基地等。



林岱樺提到，高雄是台灣最大的能源進口港，海洋產業加速“國氣國運”，更要發展冷能經濟。未來將鼓勵台灣海運取得LNG船，確保天然氣進口、推動技職體系產學合作，培養海事人才與高雄船長、善用液化天然氣恢復常溫後產生的冷能，設置冷鏈物流與滑雪場。



林岱樺表示，她的產業政策不是空談，她向“中央”成功爭取矽光子開發落腳高雄、力推“行政院”研擬無人船基地的設置，更已成功爭取中油與台電規劃成立“國氣國運國家隊”。未來她將以具體行動，落實高雄成為護台產業的核心基地。

