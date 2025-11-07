藍白封殺NCC人事　卓榮泰：沒有合作基礎

綠委郭昱晴質詢“行政院長”卓榮泰。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北11月7日電／“立法院”今日進行通訊傳播委員會（NCC）四位委員人事同意權投票，結果四名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯全數未獲過半支持，遭否決。“行政院長”卓榮泰7日下午在“立法院”備詢時表示，他對結果感到遺憾，不要說“行政院”沒有遞出橄欖枝，把橄欖園的一半遞出仍沒得到善意回應，完全沒有誠信與合作基礎，“行政院”要重新思考未來合作模式。



“立法院”會今天上午進行NCC人事同意權案記名投票，儘管民進黨團全數支持，但在藍白多數情況下，不同意票仍比同意票多，4位被提名人均未跨過同意門檻，NCC仍維持3位委員現狀。



“立法院”今天下午進行施政總質詢，民進黨籍“立委”郭昱晴質詢時問，NCC人事同意權案全數遭封殺，對於這結果有何感想？



卓榮泰表示，“行政院”對投票結果感到非常遺憾，NCC是獨立機關，除了要促進媒體自主，還要管理廣電衛星、人事制度、兒少安全等，因此“行政院”在專業學識、實務經驗上找尋各方人才提名為委員，並送來“立法院”審查。



卓榮泰指出，“立法院”一直希望“行政院”盡速送出NCC委員人選，但送出後卻連1位被提名人都沒過關，難道4位被提名人一無是處嗎？難道所有投反對票的“立委”沒有一個人稍微動心嗎？他並感嘆最終結果是黨意凌駕一切。



卓榮泰說明，這樣的結果可看到，衹有在野黨屬意的人選才會被通過，“行政院”提出的人選一定被封殺，那未來“行政院”在“中選會”想尋求的合作模式，要在什麼信任基礎下進行，是否“行政院”提出“中選會”委員被提名人後，衹有在野黨的人選通過，“行政院”的人選被封殺，就如同今天NCC人事案投票結果。卓榮泰提及，這會造成歷史大錯，任誰都不敢冒這風險。



卓榮泰強調，今天的投票結果讓“行政院”看到，完全沒有誠信與合作基礎，不要說“行政院”沒有遞出橄欖枝，“我把整個橄欖園的一半都遞出來”，結果沒得到善意回應，這讓“政院”要重新思考未來合作模式。