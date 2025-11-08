豬瘟衝擊盧秀燕　王耀裕：看明年輔選成績單

國民黨籍高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）被稱為“藍營一姐”的中國國民黨籍台中市長盧秀燕因非洲豬瘟事件打擊很大。國民黨籍高雄市議員王耀裕向中評社表示，盧秀燕已道歉並免職3局長，展現出勇於承擔，並樹立良好政治典範，對照出綠營“中央”只會卸責，相信民眾會認同與接受。他認為盧秀燕仍是2028人選之一，但2026要台中順利交棒，更需積極跑全台縣市，盧的考驗在明年輔選成績單。



王耀裕，高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任高雄林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區是大寮、林園。



針對台中市梧棲區的養豬場爆發非洲豬瘟後的爭議，國民黨籍台中市長盧秀燕6日宣布台中市政府將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良3人免職。盧秀燕6日也鞠躬致歉，表示整個防疫過程做得不夠好，媽媽做不好一樣要檢討改進。



對此，王耀裕表示，雖然不樂見這次發生豬瘟的事情，但發生後把責任扛下來，展現面對事情並負責任態度，算是政治人物的典範。做出相關懲處與追究責任，這是公務體系應該要有的作為。對照綠營執政的“中央”有無負起責任與懲處，高下立判。



王耀裕表示，盧秀燕給他的印象，是肯負責、願意面對，當然之後面對民進黨議員在議會進行的政治對立動作，一定會有，就平常心看待。重要的是一般民眾之後這段時間對盧秀燕的接受度如何，有無感受到盧秀燕的誠意，一周後看的出來。



至於盧秀燕這次沒有參選黨主席，又遇到非洲豬瘟事件的打擊，是否離2028越來越遠？



王耀裕表示，其實2028還很遠，盧秀燕可以在2026選舉年來展現自己的親和力與魅力，也有助於爭取2028。因此，盧秀燕明年要更積極去全台22縣市做輔選、演講，台中也要順利交棒給下一任的候選人，讓藍營執政縣市可以延續。