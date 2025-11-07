習馬會十周年　葉慶元：民進黨愛台實為害台

葉慶元感嘆，何時大家才能理解，民進黨的愛台，其實適足以害台。（照片：葉慶元臉書） 中評社台北11月7日電／習馬會今天滿10周年，律師葉慶元7日在臉書發文表示，10年前（2015年），馬英九及習近平以兩岸領導人（不是兩黨領導人）的身分，在新加坡對等會面。10年過去，兩岸關係從和平到緊張，兩岸交流從頻繁到幾乎歸零。什麼時候，大家才能夠理解，民進黨的愛台，其實適足以害台？



葉慶元為美國賓夕法尼亞大學法學碩士、博士，曾任台北市政府法規委員會主任委員，台北市政府國際事務委員會委員暨執行長，中國國民黨中央委員會考核紀律委員會主任委員。



葉慶元表示，當時，兩岸局勢和平穩定，學術、商業、觀光交流頻繁，台灣得以“中華台北”的名義，出席WHO、ICAO等重要國際組織會議，更取得世大運、聽障奧運主辦權，也能夠以台灣名義參與世界博覽會，更獲得百國免簽證的待遇，大幅提昇台灣的國際能見度。因為兩岸和平發展，役期得以縮短到4個月，馬英九及習近平甚至成為諾貝爾和平獎熱門人選。



葉慶元指出，隨著馬英九的任期在2016年結束，兩岸關係急轉直下！民進黨惡意阻撓、限制大陸企業在台投資，迫使陸企陸續離開台灣（我們從協助陸資投資，到協助陸資撤資），甚至進一步限縮兩岸的學術交流以及觀光活動。今年，甚至進一步壓迫陸配，迫使陸配以及陸配子女離境。雖然民進黨高喊“國際看見台灣”，但是卻無法走出台灣，重大國際組織的會議，已經看不到台灣的參與，重大的體壇盛事，也無法獲得主辦權，甚至連大阪世界博覽會，也只看到一個不知所云的“Tech World”，沒有台灣的名字。



葉慶元強調，10年過去，兩岸關係從和平到緊張，兩岸交流從頻繁到幾乎歸零。和平，反而成為遙不可及的夢想，甚至去大陸旅遊、參訪都可能會被貼上親中賣台的標籤。往昔因陸客觀光而獲益的旅遊產業，也已經變成慘業。役期從4個月延長到1年，甚至要回到2年，軍購金額愈來愈高，但是武器卻遲遲不到；台積電也變成美積電。民進黨仍然執迷不悟。



葉慶元感嘆，什麼時候，大家才能夠理解，民進黨的愛台，其實適足以害台？