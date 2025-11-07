周玉蔻：賴神風潮煙消雲散　卓榮泰撐得住？

周玉蔻重批卓“內閣”領導風格嚇死人，如懸崖邊煞車。民進黨2026年選戰不崩盤也掉半條命。（周玉蔻臉書） 中評社台北11月7日電／卓榮泰“內閣”近日爭議政策頻傳。資深媒體人周玉蔻7日重批，“動輒得咎的‘內閣′，一哭二鬧三上吊式的哀怨綠委，人事任命和錯誤政策瞎挺到鼻青臉腫的民進黨團幹部”，人民怎麼看？再這樣埋彈、拆彈，懸崖邊上剎車，嚇死人的領導風格下去，2026年大選民進黨不崩盤也會大失元氣敗掉半條命。



周玉蔻更嘆息說，最不堪的是，原來一上任，賴清德就和商人童子賢唱戲演黑白臉？為什麼初始就不能光明正大？暗度陳倉是謀略，還是隱瞒與欺騙？領導魄力與道德感支撐的一線之間，如何自圓其說？賴清德本人看來信心滿滿，問題是“賴神”風潮早已煙消雲散，幕僚親信誰有氣魄揭穿國王的新衣？



“衛福部長”石崇良5日拋出健保補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採“年度結算制”，消息傳出後，民眾大反彈，連民進黨“立委”都有怨言。6日晚間“行政院長”卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。卓榮泰7日受訪更說事先不知情。健保新政尚未上路，一天就夭折。



周玉蔻7日在臉書發文指出，“10天內2度懸崖勒馬！卓‘內閣′撐得起2026年11月底高張力的地方選舉大戰嗎”？只剩一年，再這樣埋彈、拆彈，懸崖邊上剎車，嚇死人的領導風格下去，2026年大選，民進黨不崩盤也會大失元氣敗掉半條命。



周玉蔻表示，吳音寧台肥董事長提名未考慮各界反彈負面效應的愚蠢案未息，衞福部迅速補位搞了一個年輕世代炸鍋的股利、租金、利息等徵收健保補充費改革案！補破網院長？卓榮泰領導的“行政院”還有公信力嗎？“閣揆”還受尊重嗎？



周玉蔻續指，接下來到2026年地方大選投票日前，“賴政府”還會冒出多少炸彈？重啟核二、核三似乎箭在弦上。這個議題，蔡英文想來不會指手畫腳有什麼狠話。問題是，賴清德本人有多少論述性系統戰略部署，平息支持者，特別是公投重啟核三案投下不同意票者被戲耍的憤怒？反對黨會謝謝賴清德從善如流的明智抉擇嗎？或者，美國特朗普大哥是借口？然後呢？



周玉蔻提醒，藍白合、討厭民進黨、無感賴清德。年輕族群以上，“三明治”中壯世代的不耐，老年綠營死忠的失望，這些情緒的漫延，都提供“收拾”民進黨的認知、滲透戰養分與空隙。民進黨人的回應手法，仍然是罵人，尤其是“立法院”裡，人家藍白子彈上瞠，綠營“立委”手無寸鐵，罵街。民進黨府院黨各吹各的號，派系間繼續相殺，沒有系統性論說整合，缺乏全面戰略戰術建構，失血之後就是失能。