張榮恭：國民黨要走和陸興台路線

國民黨副主席張榮恭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會7日共同舉辦“習馬會十周年研討會”。中國國民黨副主席張榮恭在會中指出，兩岸和平已非自然狀態，而是必須主動“搶救”的目標；國民黨必須走“和陸興台”路線，以“反對‘台獨’可以避戰、九二共識可以謀和”為原則，透過制度化對話爭取台灣的安全與發展。



談及未來兩岸發展，張榮恭提出三種可能方向，一是“大陸自理”，即由北京主導處理台灣問題；二是“中美交易”，兩強博弈下台灣被動受制；三是“兩岸共議”，由雙方協商決定前途。他認為，兩岸共議才符合台灣利益，既能維持和平，也能保存台灣的主體性。



這場研討會在台北市格萊天漾大飯店舉行，分為兩個場次進行。第一場“歷史意義與經驗回顧”由國民黨新任副主席蕭旭岑主持，海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言擔任主講；與談人包括淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政大東亞研究所名譽教授邱坤玄。



第二場為“當前局勢與未來展望”，由海貿會最高顧問林祖嘉主持，國民黨新任副主席張榮恭主講；與談人為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民、民主文教基金會董事長桂宏誠、以及台大政治學系教授左正東。



張榮恭在會中，以六次關鍵會談回顧兩岸歷程。他指出，從1993年辜汪新加坡會談揭開兩岸協商序幕，到1998年辜汪上海會晤首次觸及敏感政治議題，雙方逐步建立互信與制度化交流。接著2005年國共兩黨高層恢復往來，先有江陳會、再有連胡會，結束半世紀以來的隔絕與對立，並提出12項具體共識，後續多項落實，證明兩岸合作可行。



張榮恭說，2008年吳伯雄與胡錦濤會談確認重啟兩會機制，2015年馬習新加坡會更創下分治66年以來兩岸領導人首次會晤的歷史。這些歷程都在國民黨執政或主導之下完成，是兩岸和平穩定的指標。

