邱坤玄：大陸已在推動實質管轄台灣

政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄7日出席習馬會十周年研討會表示，“賴政府”不太可能實踐“習馬會”的基本精神與留下的框架，大陸已在推動實質管轄台灣地區的事實，明年可預見會有非常清晰的方向。



邱坤玄說，當前兩岸關係已進入冷對抗格局，缺乏正式溝通的管道，容易產生誤解與誤判，加上民進黨政府“抗中”思維與行為，造成雙方惡意、仇視螺旋的上升，隨時可能擦槍走火引發衝突，絕對是兩岸人民不可承受的悲劇。“習馬會”的準備歷程、進行方式與產生的影響，對兩岸和平的啟發與作用絕對是名垂青史的事件。



馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會7日下午共同舉辦習馬會十周年研討會。邱坤玄出席做上述表示。



邱坤玄以“習馬會十週年的歷史意義與經驗回顧”為題表示，從國際層面來看，全世界都在關注區域性衝突不斷，台灣還經常被列為全世界最危險的地區，美國總統特朗普現在最喜歡談的一件事，就是“擺平7場戰爭”，可見爭取和平變成世界上所有國家都希望達成的目標。習馬會在國際上的意義在於，是兩岸或國際關係研究和平的最佳題材，可以從功能性的社會文化交流，擴散到政治層面。



邱坤玄說，很多人批評“習馬會”是為了追求馬英九個人的歷史功績，這絕對沒有，也有很多人批評國民黨執政就是“親中賣台”，這不可能，國民黨有這麼大的能耐嗎？馬英九任內的外交成就，至今仍在造福老百姓，包括美國免簽等，“習馬會”能成行，其實是兩岸領導人智慧的最佳展現。



邱坤玄指出，中國大陸已經從過去形式上的口號統一，邁入實質，很多措施目前都已在推動中，以實際的行動體現大陸實質管轄台灣地區的事實，包括“海峽中線”沒了，金門海域被當成內海、各項惠台措施，及打擊“台獨”份子的措施，明年可預見一定會有非常清晰的方向。