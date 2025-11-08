趙春山析決定台灣安全兩項關鍵

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會7日共同舉辦“習馬會十周年研討會”。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在會中指出，回顧習馬會歷史意義，可以看見互信累積與領導人意志的重要。展望未來，決定台灣安全關鍵有兩個，一是賴清德走向；二是中國國民黨能否在2028年前，讓大陸相信他們有重新執政的希望。



趙春山並強調，國民黨應堅定主張，避免讓九二共識出現內部分歧，因為歷史已經給出答案，九二共識就是那座橋的基礎。



趙春山為2015年“習馬會”馬英九政策幕僚，隨同團隊赴新加坡與會。



趙春山在會中表示，2015年的“習馬會”能夠成功，是雙方長期互信累積的成果。從兩岸兩會互動到陸委會與國台辦的直接溝通，再到兩岸領導人會晤，都是制度化和解的結果。



他強調，互信不是一蹴可就，而是透過長期接觸、層層推進形成的制度成果。更關鍵的是，兩位領導人都展現了堅定的政治意志。當年台灣內部不少高層官員並不支持舉行習馬會，大陸內部也有質疑聲音。但最終仍能促成會晤，正顯示雙方政治決心的重要。



趙春山說，這段歷史經驗告訴大家，只要雙方有誠意、願意溝通，再艱難的局勢都能突破。



趙春山提到，外界認為大陸方面今年並未特別紀念“習馬會十周年”有些遺憾，但他認為，這顯示大陸認為短期內難再出現兩岸領導人會晤，除非2028年國民黨重新執政，否則沒什麼希望。所以這個時候大陸還能講什麼？既然不能講什麼，答案就像特朗普提到台灣問題一樣，台灣就是台灣，沒什麼好談的。



但趙春山強調，“沒有九二共識，就不可能有習馬會”，而1992年海峽兩會達成共識的關鍵並非“統一”或“一中”本身，而是統一和一中都沒問題，但對一中的內涵有爭議，因此以各自表述的方式處理主權爭議問題。這樣的設計反映出九二共識的務實精神，能夠維持交流與和平發展的政治基礎。