趙建民：台灣四面楚歌　兩岸政策非變不可

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民8日出席習馬會十周年研討會表示，當前兩岸關係面臨四個問題：一、APEC峰會G2格局出現，中國大陸更活躍。二、台海議題邊緣化，中美可能已形成共識。三、中國大陸更全面推進統一，壓力空前。四、美日韓澳等國對中國大陸更是競合關係，台灣是唯一“抗中”的。台灣可以說是四面楚歌，必須要掌握國際變局，改全面對抗為競合戰略，非變不可。



馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會7日下午共同舉辦習馬會十周年研討會。研討會分2場次，第二場次主題為當前情勢與未來展望，由政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉主持、國民黨副主席張榮恭主講、並由中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民、民主文教基金會董事長林宏誠、台灣大學政治系教授左正東與談。



趙建民以“新形勢下的兩岸關係”為題表示，當前兩岸關係是四面楚歌，結論是非變不可。兩岸關係面臨了4個問題，最近舉行的APEC，特朗普用G2形容“習特會”，國際政治、經濟出現嶄新面貌，希望台灣把握這樣的新變局。G2不是指冷戰時期壁壘分明的2個陣營，也不是2個國家集團，而是國際上出現兩大強權，但這兩個霸權的方向完全不同，一個是自我中心的美國，另一個是多邊主義的中國。



趙建民說，美國走自我中心，對台灣來說比較麻煩，因為我們完全追隨美國路線，但美國還願意被追隨嗎？美國在國際政治、經濟都不斷撤退，從APEC就一目了然，中國大陸正在補美國的空缺，看起來特朗普奉行美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）所主導的新版國防戰略報告，也就是保護美國本土，高於圍堵中、俄，若台灣還認為美國在圍堵中國大陸，那就錯了，美國針對中國大陸是壓制，可不是圍堵。



趙建民指出，美國最高戰略指導原則是經濟重於政治，此次習特會完全不談政治，且中美之間勢均力敵，中美不是生死爭霸。柯伯吉這麼形容台灣，“台灣是美國的重要戰略利益，但不是生存利益”，這也是為何特朗普根本不提台灣。



趙建民認為，APEC各與會國也看得很清楚，不斷與中國大陸接觸，談的都是國際經貿關係，中國國家主席習近平與韓國總統李在明簽訂7個備忘錄，互換本幣，推進經濟合作、與日本首相高市早苗確認互利共贏戰略、與加拿大總理卡尼確認關係折轉，擴大經貿合作。民進黨過去一直認為美國推動“國際抗中聯盟”，但看起來好像不是這樣，這些國家都是台灣不少人認為是“抗中聯盟”的成員，這是一個嶄新局勢，台灣不能再錯過了。