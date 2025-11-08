中評鏡頭：屏東古剎變夜市　萬頭鑽動

屏東赤山巖寺每年在觀音佛祖的出家紀念日都會辦活動，建築物夜裡燈火通明湧入人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東11月8日電（記者 蔣繼平）屏東縣萬丹鄉與新園鄉交界處的鯉魚山，有一座擁有3百多年歷史的赤山巖寺，主祀觀音佛祖，是屏東最早成立的觀音佛堂。近年在觀音佛祖的出家紀念日前後都會結合市集盛大舉辦，有如星光嘉年華，吸引萬人朝聖成為話題景點。



赤山巖寺位於屏東縣的萬丹鄉、新園鄉交界的鯉魚山丘陵地帶，建立於清朝初年，傳現在廟址夜間時常閃耀佛光，經地方一名潘姓士紳在此構建草茅屋奉祀觀世音菩薩，因為相當靈驗後來成為地方信仰中心。1951年擴大增建，並於1995年重修。



每年觀音佛祖的出家紀念日（農曆9月19日）前後，赤山巖都會湧入來自各地的信眾，除了莊嚴的宗教祭典，也結合市集活動吸引人潮。由於市集規模超過百攤，綿延5百公尺以上，也成為一年一度的觀光活動，吸引本地及外縣市遊客慕名而來。



市集有許多常見的夜市常見美食，包括鹹酥雞、臭豆腐、蚵仔煎、烤香腸、燒烤串燒、滷味、章魚燒、烤魷魚、地瓜球、雞排，以及各式甜點、冰品、飲品、果汁。也有賣衣服、鞋子、香水，也有射氣球、套圈圈、氣球城堡、打牌等。



此外，赤山巖寺鄰近著名的鯉魚山是泥火山，是一種會噴發泥漿和可燃氣體的特殊地質景觀，噴發時間與地點不一定，因噴發夾帶火焰、伴隨隆隆聲而蔚為奇觀，根據紀錄，1988年起幾乎每年都至少噴發一次。