桂宏誠：我是中國人論述能打破兩岸敵意螺旋

國民黨前大陸事務部主任、民主文教基金會董事長桂宏誠。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會7日共同舉辦“習馬會十周年研討會”。中國國民黨前大陸事務部主任、民主文教基金會董事長桂宏誠在會中表示，2015習馬會是國民黨推動兩岸和平發展的高峰，也為後續的交流奠定歷史基礎。而如今在新任黨主席鄭麗文帶領下，國民黨重返和平發展路線的企圖心雖面臨挑戰，但仍讓人看到兩岸關係走出對抗的曙光。



桂宏誠說，鄭麗文勇於提出“我是中國人”的論述，正是在扭轉長期“沉默螺旋”的第一步，也衹有打破這樣的沉默螺旋，才能進一步消弭兩岸的“敵意螺旋”。而這條路不會立刻見效，但若不行動，只會讓和平發展的契機愈來愈遠。



桂宏誠在會中表示，馬英九任內雖未恢復《國家統一綱領》，但已完成近程的互惠交流階段，並幾近達成中程“互信合作”目標。2015新加坡的“習馬會”，實質上正是實踐了“兩岸高層互訪”的精神，也呼應了江澤民1995年在“江八點”中首次倡議的“兩岸領導人互訪”。



他指出，這場歷史性會晤具體推進了“祖國和平統一進程”，並成為往後兩岸領導人互動的重要參考。



桂宏誠分析，今年中共中央總書記習近平在鄭麗文當選國民黨主席翌日即致賀電，特別提到“推進國家統一、堅定守護中華民族共同家園”，與過去朱立倫任內賀電中“為國家謀統一”的用詞不同，顯示大陸已從“謀”走向“推”。這不只是語意變化，而是政策訊號的轉折。



他認為，當大陸在台灣社會“反中”氛圍高漲時，往往會強調“和平統一、一國兩制”；如今再提“推進國家統一”，意味對岸已主動啟動統一進程的“推力”，不再僅止於觀望。



桂宏誠指出，從“中華民國憲法”及增修條文來看，追求國家統一本是既定憲政目標，而中國國民黨黨章中也明文載有“追求國家富強統一之目標，始終如一”。然而國民黨近年因顧慮選票與主流民意，對“中國人”認同與“追求統一”議題態度日趨保守，甚至出現“視為選票毒藥”的現象。若國民黨僅為迎合被民進黨“去中化”教育塑造出的主流民意而調整立場，即使重返執政，也難以導正社會錯置的國族認知。