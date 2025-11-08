白色恐怖秋祭第35年　受難者盼勿扭曲

白色恐怖秋祭從1991至今已第35年。(台灣地區政治受難人互助會提供) 中評社台北11月8日電／中國國民黨主席鄭麗文8日下午將出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，遭到民進黨抹紅。台灣地區政治受難人互助會中午發表4點聲明，強調秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平。他們的犧牲，是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。



下午的秋祭在台北市萬華區馬場町紀念公園（水源路及青年路口）舉行，國民黨主席鄭麗文、受難人代表、烈士遺族代表、社會代表、青年代表分別致詞。接著台灣民主自治同盟向在台犧牲烈士致敬，和平歌詠隊獻唱、和平朗誦隊朗誦，與會者向人民忠魂犧牲烈士及往生同志獻花。



舉行秋祭的台北市馬場町紀念公園，在1940年代末期至1950年代初期為槍決政治案件當事人的主要刑場，由憲兵第四團負責執行，受難者家屬到此都難掩悲傷。



台灣地區政治受難人互助會表示，這項一年一度的秋祭從1991至今第35年，馬英九擔任台北市長期間曾出席。最多時全台有近3千人出席。



台灣地區政治受難人互助會聲明如下：



白色恐怖秋祭的真正意義：追思志士，面向和解，社會公義



一、回應輿論扭曲，重申秋祭立場



近日社會輿論針對中國國民黨主席鄭麗文女士出席“白色恐怖秋祭追思慰靈大會”，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為“祭拜“共諜”或“替敵人平反”。



我們嚴正指出：秋祭是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場。

