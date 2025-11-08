高雄初選賴邱對決？陳其邁：別當許智傑塑膠

高雄“2025大海開吃”系列活動首站8日於彌陀漁港開跑，民進黨籍高雄市長陳其邁等人出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，由綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺爭取提名。由於一份最新“地下賭盤”民調指出初選將成“賴、邱對決”，民進黨籍高雄市長陳其邁8日出席活動被問及該份民調時表示，4人差距都很小外，更說“許智傑也不錯啊，不要把他當作塑膠”。



高雄“2025大海開吃”系列活動首站於彌陀漁港開跑，彌陀是“虱目魚的故鄉”，活動安排展售市集、舞台表演，湧進許多民眾。民進黨籍高雄市長陳其邁8日上午開幕式，綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、邱志偉，以及藍委柯志恩等人出席活動。



由於民進黨高雄市長黨內初選白熱化，根據媒體“上報”7日報導一份最新的“地下賭盤”民調，顯示4位爭取民進黨初選提名的綠委都勝對手柯志恩，並指出初選恐成為賴瑞隆、邱議瑩對決局面。因此，高雄初選民調話題又變成場邊焦點。



對此，陳其邁8日受訪表示，高雄市長初選的人選都是君子之爭，差距也都非常小，民調有時起起伏伏，參考就好，台灣政治風氣非常對立，選民期待看到君子之爭。陳其邁還突然說“許智傑也不錯啊，不要把他當作塑膠”讓大家笑成一片。



賴瑞隆受訪時仍持續強調各種政績與爭取建設，並認為所有民調都是參考，不足的地方會持續改進。邱議瑩回應，會根據數字來做策略調整，不管輸賴瑞隆或贏柯志恩多少，都是激勵努力往前的動力。許智傑則說，起步最晚但上升最快，會一起團結一起勝利。



綠委林岱樺未出席該場活動但事後再度嗆辣回應，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好，且“地下賭盤民調”有鼓勵賭博之嫌，她希望公眾人物多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，也呼籲警方追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑。

