高雄綠初選狂做民調　藍委柯志恩出招固盤

高雄“2025大海開吃”系列活動首站8日於彌陀漁港開跑，藍委柯志恩出席開幕式時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，由綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺爭取提名。由於民進黨砸非常多資源做民調，可望代表中國國民黨參選高雄市長的柯志恩也出招，她要支持者接到民調電話回答“唯一支持柯志恩”，並強調會維持既定方向與步驟，不會因民進黨初選而打亂腳步。



台南、高雄2026選戰開跑，繼可望代表國民黨參選台南市長的藍委謝龍介呼籲支持者不介入民進黨初選後，投入高雄市長選戰的藍委柯志恩7日也透過圖卡方式跟進，呼籲支持者接到民調電話，請一律回答“唯一支持柯志恩”。



對此，柯志恩8日受訪表示，因為民進黨已經砸非常多資源做民調，支持者可能會認為要在4位綠委中選一個差不多的，支持者會有這樣的誤解，所以要呼籲支持者，大膽說出唯一支持柯志恩，這樣的宣傳教育對選民有其必要性。



針對媒體“上報”7日報導一份最新的“地下賭盤”民調指出初選將成賴瑞隆、邱議瑩對決局面。柯志恩表示，連賭盤民調都會上來，讓大家看得眼花撩亂，民進黨初選夾帶這麼多資源，所有數字只能說是參考，之後兩個月會有更多民調，都參考尊重。



媒體追問若高雄綠初選形成賴、邱對決，是否有假想敵？柯志恩表示，許智傑剛剛活動坐在她旁邊，許智傑對此也說很不公平，許智傑是她好朋友，不能把許智傑忽略掉。而林岱樺在岡山造勢也做得相當成功。對她而言都是“立院”同事，都非常堅強。



高雄“2025大海開吃”系列活動首站於彌陀開跑，彌陀是“虱目魚的故鄉”，活動安排展售市集、舞台表演，湧進許多民眾。民進黨籍高雄市長陳其邁8日上午開幕式，綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、邱志偉，以及藍委柯志恩等人出席活動。