鄭麗文赴馬場町秋祭　希望不再有政治受難者

鄭麗文赴馬場町出席秋祭，強調國民黨從連戰、馬英九以來，一直扛起歷史重責大任、追求兩岸和解。(照:台灣地區政治受難人互助會提供) 中評社台北11月8日電／中國國民黨主席鄭麗文8日下午出席“五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會”表示，致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到政治受難者5個字，可以自由地擁抱各自的信仰。



台灣地區政治受難人互助會今天下午2時在台北市萬華區馬場町紀念公園舉行“五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會”，主題為“銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華”，鄭麗文前往致詞、獻花。來自全台各地政治受難人家屬代表等近上千人參加。



在兩岸局勢緊張之際，鄭麗文出席秋祭並向犧牲烈士獻花，這是秋祭自1991年舉辦35年以來，中國國民黨主席首次出席。



鄭麗文致詞時指出這兩天民進黨與若干媒體故意帶風向，嚴重誤導秋祭的神聖莊嚴性，表示自己2005年剛加入國民黨時，就邀請白色恐怖政治犯陳明忠先生赴國民黨中央黨部，將和解之鑰交給時任主席的連戰，促成後來的北京“破冰之旅”。鄭麗文指出，國民黨從連戰、馬英九以來，一直扛起歷史重責大任、追求兩岸和解，希望以後台灣不要再有“政治受難者”這五個字。



鄭麗文表示，當年在台灣大學就讀時候，捍衛台灣人民有主張“台獨”的自由；加入國民黨的第一件事情是希望國共和解、為白色恐怖政治受難者平反，“因為我相信政府是為了人民而存在，我希望每個人都有做夢的權利、追逐理想的權利跟自由”。



鄭麗文強調，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為政治信仰付出青春生命這種慘重代價，這是台灣民主轉型後，帶給所有台灣人民的最基本權利，“這是我們的底線”。



台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇於致詞時說，今年恰逢“中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭”80週年，也是台灣光復80週年，更應該銘記烈士和先輩走過的道路，“這是兩岸中國人的勝利，也是世界人民的勝利”。



周弘奇指出，“只要我們銘記歷史，不忘初心，堅持向著兩岸統一與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對我們所有先烈、英靈們的最好告慰”。

