游智彬：鄭麗文的勇氣讓國民黨告別反共迷障

中國國民黨主席鄭麗文8日下午出席“五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會”。(照:台灣地區政治受難人互助會提供) 中評社台北11月8日電／中國國民黨主席鄭麗文8日下午出席“五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會”表示，致敬所有白色恐怖受難者與家屬。新黨副秘書長游智彬在臉書發文表示，鄭麗文走進馬場町，不只是一次獻花、鞠躬的動作，而是一場思想上的革命。她挑戰的不是歷史，而是被民進黨壟斷多年的“歷史解釋權”。而正因為這一鞠躬揭穿了民進黨最深的矛盾，也讓他們陷入了集體的“路怒症”。



游智彬強調，鄭麗文在馬場町的鞠躬，不只是個人信念的展現，更象徵國民黨與“反共教條”的歷史告別。她以民族和解、兩岸和解的視角重看吳石將軍，將一個被妖魔化的“共諜”還原成一個有血有淚、為國家民族統一犧牲生命的軍人。



台灣地區政治受難人互助會舉行五○年代白色恐怖秋祭迄今35年，鄭麗文是首位出席的中國國民黨主席，意義重大。



鄭麗文今天在秋祭儀式上強調，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到政治受難者5個字，可以自由地擁抱各自的信仰。



新黨副秘書長游智彬發文如下：



鄭麗文走進馬場町，不只是一次獻花、鞠躬的動作，而是一場思想上的革命。她挑戰的不是歷史，而是被民進黨壟斷多年的“歷史解釋權”。而正因為這一鞠躬揭穿了民進黨最深的矛盾，也讓他們陷入了集體的“路怒症”。



一、民進黨的“借烈士”政治學



民進黨長年自詡人權政黨，愛以“白色恐怖受難者”自居，卻忽略一個根本事實——他們沒有自己的烈士。台灣從黨外運動到民進黨創黨，雖有政治受難者，卻無真正“台獨”烈士。但真正為民族獨立、國家統一而犧牲的，卻是國共兩黨的烈士。馬場町之所以成為他們的“聖地”，是因為他們必須“借烈士”來包裝自己的歷史空缺。



如今，當中國共產黨正式紀念這些烈士，還原他們為民族復興而犧牲的歷史定位，民進黨卻惱羞成怒。因為一旦真相重現，民進黨多年靠“反共敘事”堆砌起的道德高地，就會瞬間坍塌。

