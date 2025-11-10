練鴻慶：藍不必自我否定　不用模糊兩岸立場

前國民黨文傳會副主委、律師練鴻慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月10日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨主席鄭麗文的兩岸政策，以及8日出席“1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會”引發的效應。前國民黨文傳會副主委、律師練鴻慶接受中評社訪問指出，國民黨不必以“反共”作為核心口號，也不用自我否定、畏縮模糊兩岸立場，當然應堅持民主理念，並以台灣的民主經驗協助中國大陸推動民主化，這才是符合歷史使命與現實利益的正確方向。



練鴻慶表示，若一個政黨主席悼念內戰時期死難者，不論所屬陣營，並非當前最具爭議的問題，而國民黨是不需要刻意“反共”，而應成為民主的典範。作為一名中國人，從“憲法”與歷史來看，促進整個中國的民族進步是使命，國民黨若宣示“我是中國人”是正面訊號，但同時必須以台灣民主經驗推動中國大陸的改革。



練鴻慶，出生於台中，台北大學經濟學研究所碩士，曾任中國民黨文傳會副主委、國民黨籍基隆市長謝國樑幕僚、台灣新故鄉智庫研究員等，現為律師。



練鴻慶指出，若國民黨對“中國人”的身份只是畏縮、迎合對岸，反而令人遺憾。他期盼鄭麗文能延續馬英九重視中國人權與民主的精神，以台灣的民主歷程作為對岸的借鏡。台灣從威權到軍政再到民主直選，是一段長期努力的過程，國民黨應以分享經驗為榮，而非逃避。



至於黨內出現焦慮聲音，練鴻慶坦言，鄭麗文若以民主化整個中國為理念，長遠對台灣最有利，但短期內不一定對選舉有利。若國民黨為了爭取中間選民而模糊路線、切割“中國”認同，反而會讓深藍支持者失望、不出來投票，結果“一加一減”難有選舉加分效果。



練鴻慶強調，若國民黨真的要去掉“中國”兩字，乾脆改黨名、重新定位；但既然名稱仍是“中國國民黨”，就該有自信地堅持自身理念，自我否定、模糊兩岸立場只會讓選民懷疑誠信，應正視歷史、勇敢表態，才是值得尊敬的政治人物。